Formazioni Napoli-Barcellona, le ultimissime dalla Spagna: "C'è una sorpresa nell'undici di Xavi"

Dopo che il Barça è stato un po' più costante nelle ultime partite rispetto alle partite precedentim, si prevedono pochi cambiamenti nell'undici di stasera contro il Napoli allo stadio Diego Armando Maradona nella gara d'andata degli ottavi di finale di Champions. Uno di loro potrebbe arrivare nelle retrovie.

Formazioni Napoli-Barcellona, le ultimissime

Nonostante la giovane età, Xavi Hernández ha intenzione di mantenere Pau Cubarsí al centro della difesa. Il giovane ha già risposto in un ambiente caldo come quello del San Mamés in Coppa , per questo Xavi lo tiene presente, sfruttando anche il suo buon stato di forma.

Insieme a Cubarsí, Iñigo Martínez sarebbe al centro della difesa e quello che resterebbe in panchina sarebbe Koundé . L'idea sarebbe quella di spostare Araujosulla fascia destra col compito di coprire l'esterno georgiano Kvaratskhelia , uno dei maggiori pericoli del Napoli, proprio come fa l'uruguaiano nel Clasico con Vinicius Jr contro il Real Madrid.

Il resto della squadra, rispetto a quella che ha vinto a Balaídos contro il Celta (1-2), sarebbe la stessa, con la sola eccezione di Ilkay Gündogan , che tornerebbe nell'ultimi titolare al posto del brasiliano Vitor Roque.

Nonostante sia stato convocato, quello che è certo è che Joao Félix non partirà titolare, quindi Xavi punterà su quattro centrocampisti: Christensen , De Jong , Gündogan e Pedri