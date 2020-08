Fiori a CN24: "Ricordo quando battemmo il Barcellona al Camp Nou, Rino c'era e può replicare tutto. Meret preservato"

Valerio Fiori, ex Milan, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24.

"Ricordo quando riuscimmo a vincere con gol e assist di Coco contro il Barcellona. In campo c'era anche mister Gattuso, era sempre presente. Rino sa bene come si vincono certe partite. Il Barcellona farà sempre la partita, anche senza i 90mila del Camp Nou. Alex Meret è un grande talento, ha bisogno di crescere. Credo che Rino abbia deciso per l'alternanza per preservare la crescita di Alex. Vediamo quale sarà il futuro nostro e di Seedorf"