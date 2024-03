Eurorivali - Il Barcellona fa il punto sugli infortunati: le possibili assenze contro il Napoli

Ultime news Champions League - Gli Eurorivali del Barcellona, prima di sfidare il Napoli nel ritorno degli ottavi di finale di UCL, se la vedranno questa sera incasa col Maiorca ma con un bel po' di assenze. A fare il punto sugli ultimi due infortuni, è stato proprio Xavi in conferenza.

L'allenatore del Barcellona sull'infortunio di Pedri e Frenkie de Jong ha dichiarato in sala stampa ieri:

"A Pedri ho detto che questo è il suo ultimo infortunio. Ha bisogno di convincersi che si riprenderà. Non è così grave come pensavamo e speriamo che possa tornare presto. Ma la mancanza sua e di de Jong non cambia la nostra filosofia. Cercheremo di garantire che il calcio rimanga lo stesso".