Eurorivali - Fine dell'incubo: l'Union Berlino vince dopo quasi quattro mesi!

Ultime news Champions League - Eurorivali del Napoli, torna a vincere l'Union Berlino: il club avversario degli azzurri e in cui gioca Bonucci (out per infortunio) torna al successo in campionato: l'ultima volta risaliva allo scorso 26 agosto.

L'Union Berlino torna a vincere una partita in Bundesliga e si stacca, seppur di poco, dalle zone poco nobili della classifica: il club della capitale tedesca sembrava aver imboccato un tunnel di sconfitte senza fine, con ben 12 ko consecutivi tra campionato e coppe nazionali ed europee. Oggi i tre goal rifilati al Moenchengladbach fanno tornare a sorridere per una sera i tifosi della cenerentola d'Europa, che tre anni fa era in seconda divisione e oggi gioca la Champions League. L'Union Berlino ha battuto per 3-1 in casa il Borussia M'gladbach con le reti di Volland, Hollerbach e Kaufmann.

L'ultimo successo dell'Union Berlin, in tutte le competizioni, era datato 26 agosto: lì finì con un netto 4-1 in casa del Darmstadt, arrivato meno di una settimana dopo la vittoria sul Mainz con lo stesso risultato.