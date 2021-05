Dove vedere Manchester City-Chelsea? Finale Champions League anche in chiaro sabato alle ore 21:00

Manchester City Chelsea TV - Dove vedere Manchester City Chelsea? Si gioca la finale di Champions League che chiuderà la stagione dei club in vista degli Europei. dove vedere Chelsea Manchester City? La gara sarà visibile non gratis su SKY. La partita Chelsea Manchester City sarà visibile anche in chiaro in tv. Manchester City Chelsea diretta Tv.

Finale Champions League

Manchester City Chelsea ore 21:00 sabato 29 maggio (Sky)

Dove vedere Manchester City Chelsea in diretta Tv

Dove si vede Manchester City Chelsea? La gara tra Manchester City Chelsea sarà visibile su SKY, disponendo di un abbonamento a Sky Calcio o Sky Sport.

Manchester City Chelsea in chiaro

IManchester City Chelsea in chiaro in Tv: sarà possibile seguire la partita anche in chiaro su Canale 5.

Manchester City Chelsea Streaming live

Manchester City Chelsea streaming Gratis - Dove guardare in streaming Manchester City Chelsea? La partita è di Champions: è possibile, in alternativa, seguire il match anche in streaming, scaricando l'app Sky Go.

