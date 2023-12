Sorteggi Champions Ottavi: dove vederli gratis? Canale Tv e streaming

Sorteggi Champions Ottavi dove vederli. Tutto pronto a Nyon per la prossima estrazione, dove vedere sorteggi Champions in Tv. Via al sorteggio degli Ottavi di Champions League. Terminata la fase a Gironi Champions 2023 24, ci saranno ora i sorteggi Champions per scoprire le squadre qualificate agli Ottavi e chi affronteranno le italiane.

Sorteggi Champions Ottavi dove vederli

Per questo motivo lunedì 18 dicembre ci sarà il sorteggio Champions Ottavi, data e dove vederli in tv e streaming. I tifosi italiani fortemente interessati agli accoppiamenti di Napoli, Inter e Lazio per i sorteggi Champions: dove vederlo?

Sorteggi Ottavi Champions dove vederli

Dove vedere i sorteggi di Champions - Per le prosssime partite di Champions League bisognerà aspettare il 2024. Perché ora ci sarà la pausa per riprendere poi a febbraio Ottavi champions 2023, tutto pronto per il sorteggio degli Ottavi Champions che si svolgerà il prossimo lunedì 18 dicembre. Dove si possono vedere i sorteggi di Champions?

Tutto pronto per la diretta Tv Sorteggi Champions che inizierà alle ore 12:00 a Nyon con la cerimonia. Napoli, Inter e Lazio aspettano le avversarie, ma i tifosi dove possono vedere il sorteggio Champions?