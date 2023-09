Conferenza Braga, Artur Jorge: "Nonostante il cambio allenatore il Napoli è fortissimo!" | DIRETTA VIDEO

Champions League - Conferenza stampa di Artur Jorge e Bruma pre Braga Napoli. Alla vigilia della prima partita del girone di Champions League parla l'allenatore del Braga in diretta in conferenza stampa. Sarà possibile seguire l'evento su CN24 Tv e YouTube.

Braga Napoli Champions League: conferenza Artur Jorge e Bruma

Conferenza stampa alla vigilia di Braga Napoli con le parole di Artur Jorge e Bruma.

ore 16:45 - conferenza stampa in diretta video dell'allenatore del Braga, Artur Jorge e Bruma

16:56 - Artur Jorge: "

16:54 - Parla il tecnico Artur Jorge: "Il Napoli ha una squadra con tante qualità individuali. Nonostante abbiano cambiato allenatore, sono rimasti una squadra molto forte. Domani l'obiettivo sarà quello di presentare una squadra che sia altrettanto forte con le stesse convinzioni".

16:53 - Bruma: "Sappiamo che il Napoli è una squadra molto forte, proveremo ad individuare i punti deboli degli azzurri e proveremo ad approfittarne. Faremo tutto il possibile per vincere".

16:52 - Bruma: "So che Kvaratskhelia è molto forte, ma io penso a me e se domani giocherò farò di tutto per vincere".

16:50 - Bruma: "E' molto importante per me essere qui e giocare con questo gruppo. Sono sicuro che domani ci sarà una buona partita, spero che riusciremo a portare a casa i 3 punt iper rendere felici i tifosi".

16:49 - Bruma risponde a CalcioNapoli24: "Sicuramente giocheremo contro un Napoli molto forte, hanno molti giocatori forti. Speriamo di poter fare una buona gara".

16:48 - Bruma: "Domani è una partita fondamentale per tutti, sia per noi che per i tifosi! La squadra è molto calma, pur sapendo che non si tratta di una gara facile faremo il meglio per provare a vincere".

16:45 - Ecco i due protagonisti, inizia a parlare Bruma: "E' molto importante per noi giocare in Champions League, per fortuna sono riuscito a giocare di nuovo in questa competizione. Siamo molto tranquilli per la gara di domani".

16:38 - Siamo in attesa dell'arrivo del tecnico Artur Jorge e dell'esteron offensivo Bruma in conferenza stampa.