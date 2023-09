Giovanni Di Lorenzo protagonista del nuovo spot di NowTv! Il capitano del Napoli è stato scelto insieme a Davide Calabria, Ciro Immobile e Hakan Calhanoglu per sponsorizzare la nuova stagione di UEFA Champions League in onda su Now Tv, la piattaforma streaming di Sky che quest'anno trasmetterà oltre 120 partite della competizione europea.

