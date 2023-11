De Laurentiis sorridente si gode il ritorno di Mazzarri in Champions, tutti gli scatti della conferenza | FOTOGALLERY CN24

Foto di Ciro De Luca per CalcioNapoli24

Stasera Walter Mazzarri e il capitano Giovanni Di Lorenzo hanno parlato in conferenza stampa alla vigilia di Real Madrid-Napoli, partita di UEFA Champions League prevista per domani sera allo stadio Santiago Bernabeu, dove il Napoli è già arrivato da qualche ora.

In sala stampa c'era anche il presidente Aurelio De Laurentiis, che si è goduto la conferenza di Mazzarri al suo ritorno in Champions League dopo parecchi anni dall'ultima volta. Guarda tutti i migliori scatti della conferenza con le foto di Ciro De Luca per CalcioNapoli24.