CorSport - Nel caso in cui Insigne fosse costretto ad arrendersi, la soluzione Elmas da esterno resta la più praticabile

Napoli - Nella seduta odierna di rifinitura che il Napoli svolgerà al San Paolo si privilegeranno gli aspetti tecnico-tattici, si riproporranno e fisseranno schemi e soluzioni, prima cioè d’imbarcarsi (nel pomeriggio) alla volta della capitale catalana. Ne parla il Corriere dello Sport:

"Nel caso in cui Insigne fosse costretto ad arrendersi, la soluzione Elmas da esterno resta la più praticabile. Il macedone andrebbe ad affiancare Mertens e Callejon, col resto del quadro di fatto completo: a cominciare dalla conferma di Ospina fra i pali, quartetto difensivo composto da Di Lorenzo, Manolas (in vantaggio su Maksimovic), Koulibaly e Mario Rui; poi Demme a far da schermo e impostare, coadiuvato da Fabian e Zielinski"