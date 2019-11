Champions League e classifica avulsa: il Napoli passa il turno se...

Ultimissime Napoli calcio. Tra Liverpool e Napoli finisce 1-1 e adesso gli azzurri sono ad un passo dalla qualificazione agli ottavi di Champions League, vero obiettivo stagionale al momento, con il campionato che sembra ormai sfuggito di mano. L'edizione odierna del quotidiano La Repubblica celebra così il risultato raggiunto dal Napoli ad Anfield Road: "Non può essere un Napoli allo sfascio se al Liverpool campione d’Europa ha strappato una vittoria due mesi e mezzo fa e soprattutto un inaspettato bel pareggio ieri sera ad Anfield. Al gol di Mertens ha risposto Lovren, l’1-1 rimanda la qualificazione Champions all’ultima partita col Genk, con cui basterà un pareggio. Tutti più tranquilli e sollevati, ora si può tornare a litigare liberamente tra giocatori e società senza troppi assilli".

Champions League, il Napoli si qualifica agli ottavi se...

Ultimissime notizie calcio Napoli. Vediamo tutte le combinazioni di risultati che permetteranno al Napoli di qualificarsi agli ottavi di finale di Champions League nella prossima giornata del torneo, quando il Napoli affronterà il Genk al San Paolo, mentre il Liverpool sarà ospite del Red Bull Salisburgo. A tal proposito, La Repubblica scrive: "Il Napoli passa vincendo o pareggiando col Genk in casa. A quota 10 può essere solo raggiunto dal Salisburgo ma così sarebbero in 3 a pari punti. Classifica avulsa: Napoli 1°, Salisburgo 2°, Liverpool 3°. Se il Napoli perde, passa se gli inglesi non perdono in Austria (altrimenti sarebbe terzo)".