Champions League, UEFA in contatto con la Catalogna per avere garanzie sanitarie su Barcellona-Napoli. Si decide entro la settimana

Notizie Calcio Napoli - Come annunciato da El Mòn, programma radiofonico di RAC-1, la UEFA si sarebbe messa in contatto con il Dipartimento della Salute della Generalitat catalana per assicurarsi che ci siano le adeguate garanzie sanitarie per giocare al Camp Nou il match valido per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League Barcellona-Napoli senza mettere a rischio la salute dei calciatori.

La UEFA prevede di giocare Barcellona-Napoli lontano dalla Spagna, nel caso la situazione della pandemia in Catalogna non possa permettere di seguire il protocollo stabilito con altre città in cui si svolgono le partite della Champions League. Dalla risposta dipenderà la decisione della UEFA, che deve essere presa entro la fine di questa settimana.

Notizie Calcio Napoli - Prima la Champions, poi l'Europa League. In due giorni il coronavirus è tornato e minacciare le coppe europee: martedì era stato il Real Madrid a ricevere la notizia della positività di Mariano Diaz, ieri il Siviglia ha appreso che al nazionale serbo Nemanja Gudelj è toccato lo stesso destino. Ne parla la Gazzetta dello Sport: