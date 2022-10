Champions League, qualificazione ad un passo: tre scenari in classifica per il Napoli

UEFA Champions League, martedì il Napoli torna in campo allo stadio Diego Armando Maradona per ospitare la quarta giornata della fase a gironi del Gruppo A con Ajax, Liverpool e Rangers.

Gli azzurri sfidano l'Ajax nella partita di ritorno dopo il clamoroso 1-6 dell'andata ad Amsterdam e con la possibilità di mettere un piede e mezzo negli ottavi di finale di Champions: se il Napoli vince o pareggia, infatti, sarà matematicamente qualificato agli ottavi, indipendentemente dal risultato delle avversarie e delle prossime partite contro Rangers in casa e Liverpool in trasferta.

Classifica Champions League

La classifica del Gruppo A di Champions League con Napoli, Liverpool, Ajax e Rangers è la seguente:

Napoli 9 punti (gol fatti 13, gol subiti 2) Liverpool 6 punti (gol fatti 5, gol subiti 5) Ajax 3 punti (gol fatti 6, gol subiti 8) Rangers 0 punti (gol fatti 0, gol subiti 9)

Champions classifica Napoli

Adesso proviamo ad immaginare cosa accadrà alla classifica in caso di pareggio o vittoria in Napoli-Ajax di mercoledì 12 ottobre 2022.

Se il Napoli pareggia, va a 10 punti , con l'Ajax a 4 punti a -6 punti dal Napoli. Significa che se anche l'Ajax le vincesse tutte e raggiungesse il Napoli a 10 punti, avrebbe lo scontro diretto a sfavore e il Napoli sarebbe certo del secondo posto. Anche in caso di pareggio il Napoli potrebbe puntare al primo posto a seconda dei risultati del Liverpool.

, con l'Ajax a 4 punti a -6 punti dal Napoli. Significa che se anche l'Ajax le vincesse tutte e raggiungesse il Napoli a 10 punti, avrebbe lo scontro diretto a sfavore e Anche in caso di pareggio il Napoli a seconda dei risultati del Liverpool. Se il Napoli vince, va a 12 punti , con l'Ajax fermo a 3 e tagliato fuori dal discorso qualificazione. Il Napoli sarebbe certo del secondo posto e si giocherebbe il primo posto nelle due partite successive. A quel punto potrebbe essere decisivo lo scontro diretto Liverpool-Napoli, con gli azzurri chiamati a difendere la differenza reti della partita di andata.

, con l'Ajax fermo a 3 e tagliato fuori dal discorso qualificazione. e nelle due partite successive. A quel punto potrebbe essere decisivo lo scontro diretto Liverpool-Napoli, con gli azzurri chiamati a difendere la differenza reti della partita di andata. Se il Napoli perde, resta a 9 punti, mentre l'Ajax vola a 6 e il Liverpool ha l'occasione di raggiungere il Napoli in testa alla classifica vincendo contro i Rangers. A quel punto il discorso qualificazione si riaprirebbe per tutte e tre le squadre in corsa.

Per concludere, il secondo posto in classifica è matematico in caso di vittoria o pareggio con l'Ajax. Quanto al primo posto, invece, gli azzurri dovranno attendere la partita contro i Rangers, o addirittura lo scontro col Liverpool, per contare sulla certezza matematica del traguardo, sempre se riusciranno a conquistare i tre punti mercoledì contro gli olandesi.