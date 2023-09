Champions League, la rifinitura di Garcia per Braga-Napoli: Gollini in gruppo con fasciatura, Rui-Jesus scatenati | VIDEO CN24

Ultime notizie UEFA Champions League - Allenamento di rifinitura per il Napoli a Castel Volturno, alll'SSCN Konami Training Center, prima del debutto in Champions League contro i portoghesi del Braga.

Torello SSC Napoli pre Braga

Sotto gli occhi attenti di mister Rudi Garcia la squadra ha svolto attivazione atletica con il preparatore Paolo Rongoni, prima di esercitarsi con il solito torello. Tra i più "rumorosi" Mario Rui e Juan Jesus, tante le risate in gruppo. Poi è andato a scrutare da vicino la seduta specializzata dei quattro portieri con il preparatore Alejandro Rosalen López, prima di tornare al gruppo dei calciatori di movimento per la parte tattica. In gruppo anche Pierluigi Gollini, ancora con una vistosa fasciatura al polso sinistro, così come il centrocampista tedesco Diego Demme.

Ecco le immagini da Castel Volturno di CalcioNapoli24 con la rifinitura degli azzurri:

Se non visualizzi il video, clicca qui per guardarlo su Youtube