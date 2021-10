Champions League - Il Liverpool batte l'Atletico Madrid: Simeone scappa per non stringere la mano a Klopp [VIDEO]

Gesto poco sportivo quello che vede protagonista Diego Simeone al termine del match tra Atletico Madrid e Liverpool di Champions League.

L'allenatore degli spagnoli, presumibilmente irritato per la sconfitta in casa per mano degli inglesi, è scappato di corsa negli spogliatoi dopo il triplice fischio finale.

Jurgen Klopp è rimasto di sasso per l'atteggiamento del collega attendendosi, come di consueto, la stretta di mano tra i due allenatori alla conclusione del match.

Guarda il video dell'accaduto qui sotto.

Diego Simeone runs straight down the tunnel and does NOT shake Jürgen Klopp's hand ?



Klopp was not happy! ?pic.twitter.com/eImbgLFh9D