Champions League, i risultati delle prime gare d'andata del primo turno preliminare [FOTO]

Torna protagonista il calcio d’Europa con l’andata del primo turno delle qualificazioni di Champions e Europa League. Ieri il primo assaggio con 11 partite. In copertina due delle squadre più attese, le scozzesi Celtic e Rangers di Glasgow. I campioni sono passati a Sarajevo, ma dovendo rimontare con Johnston scatenato e autore del pari e dell’assist per Edouard che in avvio di ripresa ha indirizzato l’incontro. Missione compiuta per i Rangers in Europa League che a Gibilterra hanno però dovuto aspettare 50 minuti per sgretolare il muro del St Josephs. Una delle sfide più equilibrate della giornata ha registrato il successo di misura dell’Astana contro il rumeni del Cluj: il ritorno tra una settimana promette emozioni.