Champions League: I risultati della seconda tranche di gare del secondo turno preliminare

Notizie Calcio - Si sono disputate nella giornate di ieri la seconda tranche di gare del secondo turno preliminare di quaificazione alla Champions League 2023/2024:

Champions League

Klaksvik-BK Haecken non va oltre lo 0-0, pareggio anche tra Ludogorets e O. Ljubljana che non vanno oltre l'1-1. Goleada invece in Aris Limassol-Bate Borisov con i pdroni di casa che si impongono con un nettissimo 6-2. Infine due vittorie di misura in Sheriff-Maccabi Haifa e Rakow-Qarabag, terminate rispettivamente con i risultati di 1-0 e 3-2.