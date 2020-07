Champions League, Gazzetta: il Barcellona è imploso, l'impresa del Napoli non è più impossibile

Ultime calcio -Tra poco più di un mese ricomincerà la Champions League spezzata in due dalla chiusura per pandemia. Si ripartirà il 7-8 agosto con il ritorno dei quattro ottavi di finale rimasti incompiuti. Ne parla la Gazzetta dello Sport:

“Ci aspettiamo che sia bellissimo e sorprendente, anche perché diversi scenari sono mutati, rispetto a marzo. Prendiamo il Barcellona. Se non ci fosse stato il Covid, non avremmo dubitato del suo ingresso nei quarti, dopo l’1-1 con il Napoli al San Paolo. Nel frattempo è però imploso: in campionato è passato dal +2 al -4 sul Real; Messi vive giorni di tensione sia con l’allenatore sia con la società, e ha congelato le trattative per il rinnovo. L’impossibile di quattro mesi fa, l’impresa del Napoli, non è più tale”