Notizie - Champions e Europa League vanno riprese e portate a termine tra luglio e agosto. Il Mattino, parla dei e motivi della sospensione a giugno dei playoff delle nazionali per la qualificazione agli Europei 2021. Questa la decisione presa ieri nella riunione fra la Uefa e i segretari generali delle 55 federazioni per fare spazio ai calendari dei campionati nazionali, della Champions e dell’Europa League che si vogliono completare dopo la sospensione per l’emergenza coronavirus.