Champions League 2019-2020, pioggia di soldi sul Napoli! Gazzetta: 70mln circa agli azzurri, tutti i premi per le italiane

Ultime notizie Napoli - Mai come in Champions League partecipare è vincere. Non si sono certo ispirati a De Coubertin, quando hanno pensato ai premi, ma il senso implicito è ormai quello. Ne parla la Gazzetta dello Sport:

"Entrare nella fase a gruppi significa disseppellire un tesoro che, andando avanti nel torneo, può raddoppiare (e oltre). Le cifre dell’ultima Champions non sono ufficiali, ma l’approssimazione è minima: la Juve ha incassato 87 milioni, il Napoli 70, l’Atalanta 57, l’Inter 45 (più un’altra ventina dall’Europa League per un totale di circa 65). Dalle prime stime, avrebbero fatto il botto il Psg (134) e il Bayern (130)"