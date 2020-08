Spogliatoio completamente ripreso da quando è arrivato Rino Gattuso. Intanto, come riportato dal Corriere del Mezzogiorno, nello spogliatoio del Napoli, Callejon ha regalato una sua maglia con dedica a tutti i compagni di squadra, al Camp Nou potrebbe anche essere l'ultima gara in maglia azzurra per lo spagnolo.