Braga-Napoli, Lindstrom e Cajuste vogliono la rivincita in Europa! C'è un dato che fa sperare Garcia

Ultime notizie Napoli - La prima partita del Braga nella fase a gironi di UEFA Champions League in 11 anni è un incontro affascinante contro i campioni d'Italia del Napoli, ai quarti di finale della stagione 2022/23. La squadra portoghese ha superato due turni di qualificazione ed è arrivata a questa fase per la prima volta dal 2012/13; Il Napoli, nel frattempo, è alla fase a gironi per la seconda stagione consecutiva dopo aver interrotto due anni di assenza la scorsa stagione. Questo è il primo incontro tra le due squadre: nessuna delle partite della prima giornata del Gruppo C, che comprende anche il Real Madrid e gli esordienti Union Berlino, è stata giocata prima. Di seguito l'ampio focus della UEFA.

Braga

Risultati contro club italiani: V3 P2 S6 GF10 A17

Bilancio casalingo contro club italiani: V2 P1 S2

Il Braga ha vinto le prime due partite casalinghe contro ospiti italiani, mantenendo la porta inviolata in entrambe, ma ha perso le ultime due, entrambe senza segnare.

ha vinto le prime due partite casalinghe contro ospiti italiani, mantenendo la porta inviolata in entrambe, ma ha perso le ultime due, entrambe senza segnare. Le sconfitte casalinghe (0-4) e esterne (2-3) contro la Fiorentina negli spareggi degli ottavi di finale della UEFA Europa Conference della scorsa stagione hanno portato a quattro sconfitte consecutive contro i club di Serie A , con 12 gol subiti in quelle partite e solo tre segnati.

negli spareggi degli ottavi di finale della della scorsa stagione hanno portato a quattro sconfitte consecutive contro i club di , con 12 gol subiti in quelle partite e solo tre segnati. Il Braga non vince contro squadre italiane dall'1-0 in casa del Parma nel ritorno dei sedicesimi di Coppa UEFA 2006/07 (2-0 complessivo); da allora il suo bilancio è P2 S5, anche se i due pareggi sono avvenuti nella stessa sfida, uno spareggio di Champions League 2012/13 contro l' Udinese vinto ai rigori.

non vince contro squadre italiane dall'1-0 in casa del nel ritorno dei sedicesimi di 2006/07 (2-0 complessivo); da allora il suo bilancio è P2 S5, anche se i due pareggi sono avvenuti nella stessa sfida, uno spareggio di 2012/13 contro l' vinto ai rigori. Terzo nella Liga portoghese nel 2022/23, a nove punti dai campioni del Benfica e a sette dal Porto , il Braga è in Champions League per la terza volta e la prima in 11 stagioni.

e a sette dal , il è in per la terza volta e la prima in 11 stagioni. Entrambe le stagioni precedenti sono proseguite fino alla fase a gironi, con il Braga che è arrivato terzo nel girone nel 2010/11 e ha raggiunto la finale di UEFA Europa League , perdendo una finale tutta portoghese 1-0 contro il Porto a Dublino.

che √® arrivato terzo nel girone nel 2010/11 e ha raggiunto la finale di , perdendo una finale tutta portoghese 1-0 contro il a Dublino. Il Braga √® arrivato quarto nel girone 2012/13 dopo aver perso cinque delle sei partite, vincendone solo una ‚Äď 2-0 in casa del Galatasaray alla seconda giornata.

√® arrivato quarto nel girone 2012/13 dopo aver perso cinque delle sei partite, vincendone solo una ‚Äď 2-0 in casa del alla seconda giornata. Gli Arsenalistas hanno iniziato la stagione 2022/23 nella fase a gironi di Europa League , finendo terzi nel proprio girone dietro Union Saint-Gilloise e Union Berlino , per poi passare all' Europa Conference League dove sono stati nettamente battuti dalla Fiorentina , seconda classificata, negli spareggi a eliminazione diretta.

, finendo terzi nel proprio girone dietro e , per poi passare all' dove sono stati nettamente battuti dalla , seconda classificata, negli spareggi a eliminazione diretta. Il Braga √® entrato nella Champions League di questa stagione al terzo turno preliminare, dove ha vinto agevolmente contro la serba Backa Topola (3-0 c, 4-1 t), Bruma , Pizzi e √Ālvaro Djal√≥ hanno segnato in entrambe le gare.

è entrato nella di questa stagione al terzo turno preliminare, dove ha vinto agevolmente contro la serba (3-0 c, 4-1 t), , e hanno segnato in entrambe le gare. I greci del Panathinaikos sono poi stati battuti in casa (2-1) e in trasferta (1-0) negli spareggi, con Djaló in rete in Portogallo e Bruma in gol in Grecia .

sono poi stati battuti in casa (2-1) e in trasferta (1-0) negli spareggi, con in rete in e in gol in . La squadra portoghese era imbattuta in casa da sette partite (V6 P1) prima di perdere 2-1 contro l'Union SG alla terza giornata della fase a gironi di Europa League della scorsa stagione; il loro record successivo è V3 S2.

Napoli

Risultati contro club portoghesi: V6 P4 S2 GF16 A12

Bilancio in trasferta contro club portoghesi: V2 P2 S2

L'ultima trasferta del Napoli in Portogallo è stata la vittoria per 2-1 in casa del Benfica alla sesta giornata della Champions League 2016/17; avevano vinto 4-2 anche a Napoli .

in Portogallo è stata la vittoria per 2-1 in casa del alla sesta giornata della 2016/17; avevano vinto 4-2 anche a . Quella vittoria a Lisbona è stata la prima del Napoli in Portogallo dopo l'1-0 in casa del Porto nel secondo turno della Coppa UEFA 1974/75 alla prima visita.

in Portogallo dopo l'1-0 in casa del nel secondo turno della 1974/75 alla prima visita. In casa e fuori, il club italiano è imbattuto da tre partite contro squadre della Liga portoghese (V2 P1).

Questa è l'ottava presenza complessiva del Napoli nella fase a gironi di Champions League , e la sesta nelle ultime otto stagioni.

nella fase a gironi di , e la sesta nelle ultime otto stagioni. La stagione 2022/23 si è rivelata quella di maggior successo nella storia della Coppa dei Campioni per la squadra italiana, con il Napoli che ha concluso il Gruppo A davanti a Liverpool , Ajax e Rangers e ha battuto i detentori dell' Europa League dell' Eintracht Francoforte agli ottavi (2-0 t, 3-0 ore). Il Milan , però, ha concluso la sua serie con un quarto di finale tutto italiano (0-1 t, 1-1 c).

per la squadra italiana, con il che ha concluso il Gruppo A davanti a , e e ha battuto i detentori dell' dell' agli ottavi (2-0 t, 3-0 ore). Il , però, ha concluso la sua serie con un quarto di finale tutto italiano (0-1 t, 1-1 c). La scorsa stagione era la prima volta che il Napoli vinceva una partita ad eliminazione diretta di Champions League , al quarto tentativo.

vinceva una partita ad eliminazione diretta di , al quarto tentativo. Il Napoli ha vinto quattro delle ultime dieci trasferte europee, perdendone tre di cui due nelle ultime tre.

ha vinto quattro delle ultime dieci trasferte europee, perdendone tre di cui due nelle ultime tre. I Partenopei hanno conquistato il loro terzo scudetto italiano, il primo dal 1990, la scorsa stagione, chiudendo in testa alla classifica con 16 punti di vantaggio.

L'allenatore vincitore del campionato Luciano Spalletti si è dimesso in estate e il Napoli ha nominato l'ex allenatore della Roma Rudi Garcia come suo sostituto.

Link e curiosità

Ha giocato in Portogallo:

M√°rio Rui (Sporting CP giovanile 2003‚Äď07, Benfica 2008‚Äď11, Fatima 2010/11 prestito)

Ha giocato in Italia:

Lucas Piazón (prestito Chievo 2019)

Pizzi giocava con il Benfica battuto 4-2 a Napoli e 2-1 a Lisbona dal Napoli nella fase a gironi della Champions League 2016/17. Anche André Horta ha iniziato la prima partita.

giocava con il battuto 4-2 a e 2-1 a dal nella fase a gironi della 2016/17. Anche ha iniziato la prima partita. Bruma ha segnato il secondo gol del Lipsia nella vittoria per 3-1 in casa del Napoli all'andata dei sedicesimi di Europa League 2017/18, titolare anche nella successiva sconfitta interna per 2-0 in Germania.

ha segnato il secondo gol del nella vittoria per 3-1 in casa del all'andata dei sedicesimi di 2017/18, titolare anche nella successiva sconfitta interna per 2-0 in Germania. Jesper Lindstr√łm √® entrato dalla panchina nella sconfitta casalinga per 4-2 del Br√łndby contro il Braga nel terzo turno preliminare di Europa League 2019/20, giocando 90 minuti nella sconfitta per 3-1 al ritorno.

è entrato dalla panchina nella sconfitta casalinga per 4-2 del contro il nel terzo turno preliminare di 2019/20, giocando 90 minuti nella sconfitta per 3-1 al ritorno. André-Frank Zambo Anguissa è entrato dalla panchina in entrambe le partite quando il Marsiglia ha battuto il Braga 3-0 in casa e perso 1-0 in trasferta ai sedicesimi di Europa League 2017/18.

è entrato dalla panchina in entrambe le partite quando il ha battuto il 3-0 in casa e perso 1-0 in trasferta ai sedicesimi di 2017/18. Jens-Lys Cajuste è entrato dalla panchina in entrambe le partite che il Midtjylland ha perso 3-1 in casa del Braga e vinto 3-2 in casa nella fase a gironi di Europa League 2021/22.

Hanno giocato insieme:

José Fonte e Victor Osimhen (LOSC Lille 2019/20)

e Victor (LOSC Lille 2019/20) Bruma e Diego Demme (Lipsia 2017‚Äď19)

Compagni di squadra internazionali:

Mário Rui & Pizzi, Bruma, João Moutinho, Rony Lopes, José Fonte (Portogallo)

(Portogallo) Josafat Mendes e Jens-Lys Cajuste (Svezia)

e Jens-Lys (Svezia) Rodrigo Zalazar e Mathías Olivera sono entrambi nazionali dell'Uruguay, anche se devono ancora scendere in campo insieme.

Ultime notizie

Braga

Trasferimenti estivi

Acquisti: Bruma (Fenerbahçe), Rodrigo Zalazar (Schalke), Vitor Carvalho (Gil Vicente), Víctor Gómez (Espanyol), Sikou Niakaté (Guingamp), Adrián Marín (Gil Vicente), Rony Lopes (Siviglia), João Moutinho (Wolves) , José Fonte (LOSC Lille)

Indisponibili: Iuri Medeiros (Al-Nasr), Tormena (Krasnodar), Mario González (LAFC), Francisco Moura (Famalicão), Fabiano Souza (Moreirense), Guilherme Schettine (Ural), Sequeira (Pendikspor), Bruno Rodrigues (Chaves), Zé Carlos (Gil Vicente), Rodrigo Gomes (Estoril Praia, prestito), Lucas Mineiro (Cuiabá-MT, prestito), Gorby (Paços Ferreira, prestito), Hernni (Moreirense)

Sabato il Braga ha perso per la seconda volta in questa stagione in tutte le competizioni, perdendo 3-1 in casa del Farense nella Liga portoghese. Simon Banza ha segnato il gol, segnando il terzo gol nelle ultime quattro presenze in campionato.

ha perso per la seconda volta in questa stagione in tutte le competizioni, perdendo 3-1 in casa del nella Liga portoghese. Simon ha segnato il gol, segnando il terzo gol nelle ultime quattro presenze in campionato. Quella è stata la prima sconfitta del Braga dopo quella interna per 2-1 contro il Famalicão alla prima giornata del nuovo campionato; il ??loro record è V6 P1.

dopo quella interna per 2-1 contro il alla prima giornata del nuovo campionato; il ??loro record è V6 P1. Gli Arsenalistas avevano vinto cinque delle sei partite successive dopo aver perso contro il Famalicão , ad eccezione del pareggio interno per 1-1 contro lo Sporting CP il 3 settembre.

, ad eccezione del pareggio interno per 1-1 contro lo il 3 settembre. Bruma e Alvaro Djaló sono i migliori marcatori della squadra in tutte le competizioni con quattro gol in nove partite.

e sono i migliori marcatori della squadra in tutte le competizioni con quattro gol in nove partite. Il 9 settembre il Braga ha vinto 3-2 in casa del Moreirense . L'acquisto estivo Rony Lopes ha aperto le marcature con il suo primo gol al Braga e il centrocampista Al Musrati , al rientro dopo un infortunio, ha segnato un gol vincente nei minuti di recupero.

ha vinto 3-2 in casa del . L'acquisto estivo ha aperto le marcature con il suo primo gol al e il centrocampista , al rientro dopo un infortunio, ha segnato un gol vincente nei minuti di recupero. Matheus Magalh√£es ha fatto la sua 300esima presenza al Braga contro lo Sporting CP , superando Quim come portiere con pi√Ļ presenze con il club.

ha fatto la sua 300esima presenza al contro lo , superando come portiere con pi√Ļ presenze con il club. Ricardo Horta ha segnato un gol e ne ha realizzato un altro mentre il Portogallo ha ottenuto la sua pi√Ļ grande vittoria in nazionale, un 9-0 contro il Lussemburgo nelle qualificazioni a UEFA EURO 2024 dell'11 settembre.

Napoli

Acquisti estivi

Acquisti: Pierluigi Gollini (Atalanta, prestito), Giacomo Raspadori (Sassuolo, prestito a titolo definitivo), Giovanni Simeone (Verona, prestito a titolo definitivo), Elia Caprile (Bari, in prestito all'Empoli), Natan (RB Bragantino), Jens Cajuste (Reims) ), Walid Cheddira (Bari, in prestito al Frosinone), Jesper Lindstr√łm (Francoforte)

Cessioni: Andrea Petagna (Monza, prestito a titolo definitivo), Sebastiano Luperto (Empoli, prestito a titolo definitivo), Karim Zedadka (svincolato), Davide Marfella (svincolato), Min-jae Kim (Bayern), Hirving Lozano (PSV)