Bologna-Shakhtar Donetsk Youth League rinviata per pioggia: la data del recupero

Rinviata Bologna Shakhtar Donetsk U19, niente da fare per la prima giornata del match di Youth League che non potrà essere completata a causa del regolamento Uefa e la forte pioggia. La partita di Youth League Bologna Shakhtar Donetsk U19 è stata rinviata, il match che era in programma oggi alle 12, non verrà completata nella giornata di mercoledì. Il direttore di gara ha infatti interrotto il match a causa della pioggia torrenziale che si è abbattuta sul capoluogo dell'Emilia-Romagna e non riprenderà. Il regolamento UEFA impedisce che ci siano meno di 4 ore tra l'inizio di un match di Youth League e uno di Champions League. Si attendono dunque indicazioni sulla data del recupero.