Barcellona, tensione alle stelle: i giocatori vogliono Kluivert in panchina contro il Napoli!

E' in un clima tempestoso che il Barcellona si avvicina alla decisiva sfida di Champions League contro il Napoli del prossimo 8 agosto. Perso il campionato in favore del Real Madrid e scosso dal duro atto d'accusa di Leo Messi, il club blaugrana è al centro di un vero e proprio caos istituzionale, a un anno dalle elezioni presidenziali, ma anche tecnico, con l'allenatore Quique Setién più o meno pubblicamente sfiduciato dai senatori dello spogliatoio. Tanto da aver fatto filtrare la richiesta, ad oggi ignorata dal presidente Bartomeu, di arrivare alla partita col Napoli con un'altra guida tecnica. Secondo quanto riferisce Mundo Deportivo, l'ultima suggestione conduce a Patrick Kluivert, che dal luglio 2019 riveste il ruolo di responsabile dell'attività di base, dopo aver lavorato come direttore sportivo al Paris Saint Germain e da vice-allenatore della nazionale del Camerun al fianco di Clarence Seedorf. A sponsorizzare la promozione dell'olandese i giocatori più rappresentativi, per i buoni rapporti esistenti con l'ex attaccante, per la conoscenza approfondita del settore giovanile e per il suo carisma riconosciuto, come dimostrò in occasione della gestione e poi del licenziamento di Victor Valdés da tecnico della formazione B.