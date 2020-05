Champions League - Bein Sport, ha rilasciato una breve anteprima dell'intervista a Quique Setien, allenatore del Barcellona rivale del Napoli negli ottavi di finale di Champions League:

"Sarebbe bellissmo vincere la Champions. Sarebbe una gioia, non tanto per me, ma per i tantissimi tifosi del Barcellona e per questo grande club. Riuscirci sarebbe molto importante e molto bello"