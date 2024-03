Barcellona-Napoli ai calci di rigore? Ecco come può accadere

Barcellona-Napoli è il ritorno degli Ottavi di Finale di Champions League e ci si gioca una fetta importantissima di stagione per entrambe le società che vengono da un anno deludente oggi.

Rigori Barcellona-Napoli: ecco cosa può accadere

All'andata, allo stadio Maradona, Napoli-Barcellona è finita 1-1 e adesso si giocherà tutto nel ritorno in Spagna. Non sarà allo storico Camp Nou la gara, visto che sono in corso i lavori allo stadio, ma sarà comunque una gara difficilissima per il club azzurro che si gioca tutto nelle prossime ore per quella che sarà anche la prossima stagione tra Mondiale per Club e incassi stellari.

Barcellona-Napoli può andare ai calci di rigore con qualsiasi risultato di pareggio. Perché non esiste più la regola Uefa riguardo i gol fuori casa e per questo motivo ogni risultato di pari porterà la gara prima ai tempi supplementari e poi agli eventuali calci di rigore tra Barcellona e Napoli in caso di ulteriore pareggio.