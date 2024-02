Come vedere Barcellona-Napoli: la decisione sulla trasmissione in chiaro

Ultime notizie Champions League -Dove vedere Barcellona-Napoli in diretta tv e streaming gratis? Arriva la decisione definitiva riguardo la prossima partita di Champions League che il Napoli giocherà contro il Barcellona per il ritorno degli Ottavi di Finale di Champions.

Champions League 2023-2024 su Sky e Prime Video, ma anche in chiaro su Canale 5 di Mediaset! La notizia ora è ufficiale riguardo la decisione di trasmettere la gara di ritorno Barcellona-Napoli martedì 12 marzo alle ore 21:00, gara degli ottavi di finale di UEFA Champions League.

Dove vedere Barcellona Napoli in streaming, dunque, non sarà la piattaforma di Amazon a trasmettere in diretta esclusiva la partita di Champions questa volta, ma soltanto Sky.

Sarà importante sapere come e dove sarà possibile vedere Barcellona-Napoli in diretta tv o in live streaming. E questa volta, il match del Napoli sarà in diretta e in esclusiva su SKY con il canale ancora da definire. Oltre alla partita in tv sarà possibile seguirla anche sulle piattaforme con smartphone, smart tv, tablet e altri dispositivi.

Per poter guardare Barcellona-Napoli in diretta tv e in live streaming sarà necessario collegarsi a Sky Sport o Calcio sul televisore o anche in streaming grazie a NowTv e Sky Go. Sarà sempre necessario sottoscrivere un abbonamento.

Barcellona Napoli in chiaro: la decisione

Non sarà possibile questa volta seguire Barcellona-Napoli gratis in chiaro in tv e streaming. Perché Sky non regala nessun mese gratis di prova e inoltre Mediaset non trasmetterà la partita.