Barcellona, Bartomeu: "Mai gettato fango sui nostri calciatori, ci difenderemo nei modi dovuti"

Ultimissime calcio- Josip Maria Bartomeu, presidente del Barcellona, risponde alle accuse che hanno coinvolto il proprio club: "Voglio che sia ben chiaro di fronte ai soci, e che nessuno abbia dubbi: il Barcellona non ha mai contrattato alcuna impresa affinché screditasse i nostri giocatori o gli ex, o politici, presidenti e dirigenti vari. E' falso, e ci difenderemo nei modi dovuti: mai abbiamo voluto gettare fango su qualcuno. Alla fine del 2017 noi come Barca ci siamo accordati con un'impresa, a proposito della quale in mattinata ho dato disposizione di interrompere ogni rapporto. Alla domanda se li abbiamo incaricati di occuparsi sui social di preservare la nostra immagine, rispondo positivamente. Alla domanda se li abbiamo incaricati di screditare l'immagine di determinate persone, la risposta è invece negativa e perseguiremo chi ci accusa di averlo fatto. Garantisco che ci difenderemo".