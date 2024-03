5 squadre di Serie A in Champions League: aggiornata la classifica del Ranking Uefa, Germania e Inghilterra accorciano sull'Italia

Arrivano nuove notizie in merito a quello che può accadere il prossimo anno con l'Italia che può portare addirittura 5 squadre alla prossima Super Champions League tra le qualificate attraverso la classifica Serie A. Perché l'Italia è in testa alla cassifica Ranking Uefa e ha ancora tante squadre in corsa per le competizioni Uefa di quest'anno.

Ranking Uefa: classifica aggiornata

Nonostante l'eliminazione della Lazio per mano del Bayern Monaco in Champions League c'è ancora la possibilità di vedere il prossimo anno 5 squadre italiane in Champions. Ancora in testa l'Italia che è al primo posto, la Germania supera l'Inghilterra, con quest’ultima che deve però mettere in campo diverse squadre tra il prossimo turno di Champions e gli ottavi di Conference ed Europa League.

Classifica Ranking Uefa 2023-2024