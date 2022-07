Zielinski-West Ham, Gazzetta: maxi offerta! Ingaggio super al polacco, piccola distanza da limare col Napoli

Calciomercato Napoli aggiornamenti. L’interesse del West Ham per Piotr Zielinski cresce ogni giorno di più ed il Napoli vacilla anche se non intende mollare facilmente il centrocampista polacco, specie dopo la diaspora degli altri pezzi pregiati (Koulibaly, Insigne, Mertens ed Ospina).

West Ham Zielinski, ultime mercato Napoli

Ieri Zielinski è partito dalla panchina in occasione dell’amichevole tra il Napoli e l’Adana ma questo non va considerato un indizio di mercato. Piuttosto da capire c’è proprio la volontà del calciatore perché Piotr non è entusiasta dell’idea di lasciare la maglia azzurra e soprattutto di rinunciare alla Champions. Di conseguenza, secondo l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport il West Ham è entrato nell’ottica di idea che serve un ingaggio veramente importante per portare Zielinski lontano da Napoli ed è pronto ad alzare la prima offerta formulata ai procuratori dell’ex empolese.