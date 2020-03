Sky - Zielinski rinnova con la SSC Napoli: accordo ormai raggiunto, la firma al termine dell'emergenza Coronavirus

Calciomercato Napoli - Piotr Zielinski, centrocampista della SSC Napoli, rinnova con il club azzurro. Il calciatore polacco aveva già raggiunto da tempo l'accordo con la società di Aurelio De Laurentiis, ma l'emergenza Coronavirus ha bloccato tutto. Arrivano aggiornamenti dalla redazione di Sky Sport riguardo le ultime notizie di mercato in casa Napoli.

Notizie Napoli calcio - Zielinski rinnova

Coronavirus Campania - L'emergenza mondiale del virus ha fermato anche il mondo dello sport e a quanto pare anche il calcio, ma non solo quello giocato. Infatti, come rivelato da Sky Sport, Piotr Zielinski è al centro del progetto azzurro, in particolare del progetto tecnico di Gennaro Gattuso. Il calciatore e il suo agente avevano raggiunto l'accordo totale con il Napoli poco prima che scoppiasse l'emergenza Coronavirus. Il calciatore è in scadenza nel 2021. Accordo ormai fatto. Con gli avvocati si era ormai allo scambio di documenti, ma ora tutto sarà rimandato non appena finirà quest'emergenza Coronavirus. Piotr Zielinski firmerà il suo nuovo contratto che lo legherà a Napoli anche per diversi anni.