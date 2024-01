Zielinski dice 'no' alla cessione a gennaio! Il Mattino - Piotr fuori rosa? La scelta della SSC Napoli

Calciomercato SSC Napoli - Il vero nodo di Mazzarri si chiama Piotr Zielinski, perché gli azzurri sono in emergenza e il tecnico vuole capire se può puntare su di lui contro la Lazio.

Insomma, la volontà della società non è di metterlo fuori rosa. Lo racconta l'edizione oggi in edicola de Il Mattino:

"Zielinski ha scelto l'Inter: dopo aver sofferto per le titubanze estive del Napoli sul fronte del rinnovo del contratto. Ma ora serve chiarezza: perché in questa situazione di emergenza, Zielinski non può tirarsi fuori. Mazzarri gli parlerà: a Riad, chiaramente, non lo ha ritenuto pronto. Ma non c'è una scelta del club di tenerlo fuori rosa. Almeno, non adesso. A meno che negli ultimi giorni di questo mercato di gennaio... Ma Zielinski ha alzato un muro e non vuole andare via".