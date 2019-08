Come riportano i colleghi del quotidiano spagnolo, As, il Real Madrid avrebbe voluto regalare al suo allenatore, Zidane, un colpo come Paul Pogba. La richiesta del Manchester United, però, è stata troppo alta: 180 mln di euro. A questo punto lo stesso Zidane avrebbe scartato le alternative (van de Beek ed Eriksen) ed avrebbe l'intenzione di tenersi sia James Rodriguez (che piace al Napoli di Ancelotti) che Gareth Bale.

James Rodriguez, calciatore del Real Madrid