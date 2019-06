Zapata-Napoli, Percassi: "Richiesta di 50-60 milioni, prendere o lasciare"

Calciomercato Napoli - Non svende l'Atalanta, specialmente i suoi diamanti (non più grezzi). È il caso di Duvan Zapata che a Napoli conoscono bene. Nei pressi del Golfo pensano anche ad un plausibile ritorno, ma il presidente Percassi ci tiene a precisare una cosa: "Richiesta di 50-60 milioni, prendere o lasciare", è il virgollettato riportato dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Messaggio chiaro del patron, che vale per chiunque. Napoli in primis, il club che finora si è mosso con maggior convinzione. Anche se nelle ultime ore si è alzato il volume di alcune sirene provenienti dalla Premier League.