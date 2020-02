Younes rompe il silenzio: "Ci sono state trattative per andare via, ora farò di tutto per tornare a essere un'alternativa per il mio allenatore! Grazie ai tifosi del Napoli"

Amin Younes, attaccante tedesco del Napoli, fa chiarezza sulla sua situazione attuale con una serie di messaggi postati sul suo profilo ufficiale di Twitter ed Instagram.

"Sì, ci sono state trattative con altre squadre. Ci sono stati degli interessamenti sia dall’Italia che dall'estero, ma non volevo cambiare giusto per essere trasferito oppure forzare il trasferimento a tutti i costi. E chiaramente i club hanno aspettative diverse, sulle quali io non posso influire.

Per questo resterò al Napoli, continuerò a credere in me stesso e farò di tutto durante gli allenamenti per poter ritornare a essere un'alternativa per il mio allenatore.

Grazie a tutti i tifosi del Napoli che ogni volta mi dimostrano quanto sia particolare questa città e le persone qui!"