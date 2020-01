Calciomercato Napoli - Novità sul fronte legato ad Amin Younes. Il tedesco da qualche settimana ha cambiato agente affidandosi ad un nuovo entourage molto noto in Germania. Sul fronte offerte, per Amin ci sono molte offerte dalla Bundesliga con in testa il Werder Brema, ma nelle ultime ore si è fatto avanti anche il Colonia. Non arrivano conferme, al momento, sull'interessamento del Sassuolo.

