Chi - L'ultima di Wanda Nara, si presenta ai provini per condurre Amici Vip: la moglie-agente di Icardi bocciata

Calciomercato Napoli - Wanda Nara non sarà Vip. La moglie-agente di Mauro Icardi, secondo il settimanale di gossip Chi, cerca di far strada in tv.

Wanda Nara Amici Vip, provino andato male: bocciata

Wanda Nara, nel bel mezzo della trattativa col presidente della Ssc Napoli Aurelio De Laurentiis, si è infatti presentata ai provini di Amici Vip, ma nella sua testa, e secondo il suo curriculum, c’era la volontà di parteciparvi non come concorrente, bensì come conduttrice. Wanda è stata così rispedita a casa. Ora troverà posto a Tiki Taka, anche se con un ruolo ancora indefinito.