Vuskovic, l'agente: "Napoli? Non ho mai parlato con loro: mi farebbe piacere se un giorno giocasse lì. Ha le potenzialità per diventare un big" [ESCLUSIVA]

Calciomercato Napoli - Daniel Vuskovic, padre ed agente di Mario difensore dell'Hajduk Spalato, ha rilasciato alcune dichiarazioni a "CalcioNapoli24 Live".

Calciomercato - Vuskovic-Napoli, le parole del paddre

"Mio figlio sta facendo molto bene con l'Hajduk Spalato ed è molto felice per come stanno andando le cose. E' un classe 2001, è molto giovane: ha grande forza ed intelligenza tattica, può essere un calciatore di livello. Se potrebbe giocare in serie A prossimamente? Non lo so, magari un giorno. In questo momento penso che Daniel deve pensare alla sua crescita. personalmente mi piacerebbe vederlo nel massimo campionato italiano. Napoli? Non ho mai parlato con loro, ho letto l'interesse di molte squadre italiane su Daniel. Ho sentito di questi interessamenti. Mi farebbe piacere se un giorno dovesse vestire la maglia azzurra"