Alvino preannuncia: "Vinicius al Benfica: siamo vicinissimi alla conclusione"

Calcio mercato Napoli - "Vinicius al Benfica. Siamo vicinissimi alla conclusione". Con questo messaggio il giornalista di Tv Luna, Carlo Alvino, ha annunciato la cessione da parte della SSC Napoli di Carlos Vinicius Morais, l'attaccante brasiliano classe '95 acquistato da Giuntoli nel gennaio 2018.

Calciomercato Napoli le ultimissime oggi

Pur non avendo disputato alcuna presenza in maglia azzurra, Vinicus si è fatto valere prima con la maglia del Rio Ave, nel campionato portoghese, e poi per sei mesi in Francia, con la maglia del Monaco. Le discrete prestazioni hanno attirato l'interesse del Benfica, che è dunque ad un passo dal concludere l'operazione. Un'altra importante plusvalenza per le casse di De Laurentiis.

Il giocatore è al momento a Dimaro, dove sta svolgendo la preparazione agli ordini di Ancelotti.