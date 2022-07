Vice Meret, la scelta cadrà su due portieri esperti: su Sirigu c'è la Lazio

L'edizione odierna del Mattino si concentra sulle operazioni di mercato, in particolare sulla scelta dei portieri.

In porta ci sarà Meret, pronto il rinnovo fino al 2027. Il suo vice sarà uno tra Sirigu e Tatarusanu, due portieri esperti. Sul campione d’Europa con l’Italia di Mancini, che si è svincolato dal Genoa, è entrata in corsa in maniera decisa anche la Lazio ma il discorso resta apertissimo. L’alternativa potrebbe essere il portiere rumeno del Milan