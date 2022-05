Sportitalia - Napoli piomba su Vicario! Da decidere il futuro di Meret: già scelto il vice

Calciomercato Napoli. Una delle questioni primarie da risolvere per il Napoli è quella relativa ai portieri. Il rinnovo di Ospina è al momento lontano, mentre la permanenza di Meret avverrà solo con certezze di utilizzo ed il ruolo da titolare.

Vicario Napoli calciomercato

Napoli su Vicario, i dettagli

Per questo motivo, come riporta il giornalista Alfredo Pedulllà di Sportitalia, il Napoli si sta muovendo per sondare anche una nuova coppia di portieri per la prossima stagione: