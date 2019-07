L'edizione odierna de Il Mattino fa il punto della situazione per quanto riguarda i possibili acquisti a centrocampo: "Veretout si allontana, visti gli inserimenti nella trattativa di Milan e Roma. In corsa il turco Elmas del Fenerbache, per Pulgar occorrerebbe pagare i 15 milioni della clausola rescissoria (operazione al momento non in programma), un altro giovane monitorato da tempo è l’argentino Almendra del Boca Juniors".