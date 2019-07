Veretout-Napoli, Repubblica: dopodomani vertice tra le società, nell'affare potrebbero esserci due contropartitte

Come si legge nell'edizione odierna di Repubblica continua l'interesse del Napoli per Veretout: "Anche per questo è lecito aspettarsi una settimana parecchio movimentata, sul fronte del mercato. Ci sono pure molti giocatori in esubero che aspettano di essere ceduti, oltre ad Albiol ( passato al Villarreal): su tutti Hysaj, Mario Rui, Verdi, Inglese e forse Rog. Gli ultimi due potrebbero diventare delle pedine di scambio in un’altra trattativa bollente: quella per Jordan Veretout, centrocampista della Fiorentina. Il vertice decisivo con il club viola è in programma per dopodomani".