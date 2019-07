Veretout-Napoli, Il Mattino: L'agente spinge per chiudere! Diktat ADL, se non parte Rog non si sblocca

Calciomercato Napoli, le ultimissime oggi sul possibile arrivo in azzurro del centrocampista francese Jordan Veretout. Ecco cosa scrive a riguardo l'edizione odierna de Il Mattino

Continua ad esser caldo il fronte Veretout: ne ha parlato, ieri, anche Daniele Pradé, ds della Fiorentina, ha spiegato che c’è una trattativa con il Napoli, che Marko Rog non rientra tra i calciatori che i viola stanno seguendo, mentre Adam Ounas è profilo gradito.

La distanza è nelle valutazioni dei cartellini: perché, per il Napoli, l’algerino attorno ai 20 milioni, stessa prezzo che vien fatto per il francese. Anche in questo caso, il ds Giuntoli può far leva sul desiderio di Veretout di vestire la maglia azzurra, considerata il vero upgrade per la sua carriera, superando Roma e Milan nella classifica del gradimento.

L’agente del mediano, Mario Giuffredi, sta spingendo per la chiusura: c’è un freno, però, dettato dalla presenza di Marko Rog. Senza la partenza del croato, il diktat di De Laurentiis, è chiaro: nessun altro ingresso a centrocampo. Si lavora, in tal senso, con il Genoa, ma la cifra di 15 milioni chiesta dal Napoli viene giudicata troppo alta anche da altre pretendenti. Restano vive le piste che portano al Cagliari ed al Parma.