Calciomercato Napoli, Giuntoli ha chiesto tempo per prendere una decisione definitiva su Veretout

Ultimissime calcio Napoli. L'edizione odierna di Tuttosport ritaglia ampio spazio al calciomercato, riferendo gli ultimi aggiornamenti sulle strategie della Ssc Napoli.

A proposito di Giuffredi, è anche il manager di Jordan Veretout, con il quale il Napoli ha trovato da tempo l’accordo economico. Però il club azzurro tergiversa ed altre società stanno per sferrare l’assalto al francese, come il Milan che vorrebbe regalare Veretout al nuovo allenatore Giampaolo. Giuntoli ha chiesto all’entourage del centrocampista ancora qualche giorno per prendere una decisione definitiva: entro venerdì si saprà se l’ormai ex mezzala della Fiorentina, giocherà il prossimo anno con il Napoli o con il Milan. Sempre sul fronte Milan, dovranno cedere Laxalt prima di scegliere un altro esterno sinistro, uno come Mario Rui, che rientra nel gradimento dello stesso Giampaolo.