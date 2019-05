Veretout-Napoli, CdM: "Dopo Di Lorenzo può essere lui il secondo colpo: arriverà a prescindere da Allan"

Come si legge nell'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, il napoli sarebbe molto vicino a chiudere l'operazione Veretout: "Mario Giuffredi, procuratore di Di Lorenzo, ha contatti continui con il Napoli anche per Veretout, centrocampista della Fiorentina. Veretout è un profilo completo, ha fisicità, visione di gioco, il background di qualità tecniche e capacità nell’interdizione per trovare spazio nella mediana del Napoli di Ancelotti ma è probabile che debbano esserci delle operazioni in uscita per consentire l’arrivo del centrocampista francese. Il Psg non ha mai mollato Allan, la permanenza di Tuchel e del direttore sportivo Antero tiene ancora più viva la trattativa dello scorso gennaio. Il club del presidente Al Khelaifi ha preso Ander Herrera dal Manchester United a parametro zero, attende l’evoluzione della situazione legata a Rabiot ed è concentrato soprattutto nella trattativa per De Ligt dell’Ajax. Al Psg piace anche Ndombele del Lione, che sta già valutando le soluzioni per sostituirlo ma Allan, in ritiro col Brasile per la Coppa America, è sempre tra gli obiettivi di Tuchel. Le offerte ufficiali in ogni caso sono ferme a gennaio. Veretout può sostituire Allan ma anche Diawara"