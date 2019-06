Veretout-Napoli, CdS: l'assalto scatterà dopo il colpo Manolas, Jordan vuole l'azzurro e Dimaro

Calciomercato Napoli, come si legge nell'edizione odierna del Corriere dello Sport, il Napoli non molla la pista che porta a Jordan Veretout:

"L’idea preferita da Veretout resta il Napoli. Una vera e propria passione: per il progetto tecnico e anche per la città. Giorni d’attesa, insomma, sia per lui sia per i club che lo inseguono. E sebbene non sia la pazienza a mancare, perché quando vuoi qualcosa t'impegni e magari accetti di stare sulla corda un po’ più del dovuto, resta il fatto ineludibile che sabato comincerà il ritiro. A Dimaro: Carletto e i suoi arriveranno in Val di Sole tra sei giorni e la nuova stagione sarà considerata ufficialmente aperta. Non essendo reduce da impegni con la Nazionale, tra l’altro, Veretout sarebbe anche pronto a saltare sull’aereo insieme con la truppa, ma tra il dire e il fare ci sono di mezzo le trattative e le rispettive necessità. E se a tenere i rapporti con James ci pensa Ancelotti in prima persona, in questi giorni Giuntoli e Chiavelli sono stati alle prese con Raiola e con la Roma per definire l’affare Manolas: in un solo concetto, archiviato burocraticamente il capitolo del difensore greco, cosa che dovrà accadere entro oggi per esigenze economiche del club giallorosso, si volterà pagina. E reparto: questione di ore e il centrocampo, e monsieur Jordan, torneranno di strettissima attualità".