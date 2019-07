Verdi-Toro, da Torino: è il primo obiettivo, il calciatore ha detto sì! Si studia l'offerta per convincere ADL

Ultime notizie mercato Napoli - Sembra non rientrare a pieno nei piani di Carlo Ancelotti alla luce anche delle poche chances dello scorso anno, complici però anche i tanti infortuni, ed è per questo che Simone Verdi spera di convincere Ancelotti a restare ma intanto si guarda intorno. E' il Torino la squadra più interessata all'attaccante del Napoli ed ex Bologna.

Il Corriere di Torino dà gli ultimi aggiornamenti della trattativa fra l'azzurro Simone Verdi e il Toro:

"Si va avanti nella trattativa per Simone Verdi. È sempre lui uno degli obiettivi del club granata, forse il principale in questo momento. Ecco perché serve calma e sangue freddo, la concorrenza non spaventa il Toro, che gioca la sua partita con il Napoli, studiando la formula giusta per convincere un osso duro come Aurelio De Laurentiis. E Verdi tramite il suo entourage, ha fatto capire come l’opzione granata sia la sua preferita, volendo riaprire quel discorso interrotto nel gennaio del 2013 dopo un anno e mezzo alla corte di Gianpiero Ventura: poi tanti prestiti e un lungo girovagare fino all’esplosione con la maglia del Bologna che gli ha aperto le porte del Napoli. Si lavora per Verdi, senza fretta. Proprio mentre proseguono i contatti anche con tanti altri club".