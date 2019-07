Verdi-Torino, Tuttosport: non solo maxi richiesta per il cartellino, spunta anche grossa percentuale su rivendita voluta da ADL

Ultimissime calciomercato Napoli - L'edizione odierna di Tuttosport scrive sul futuro di Simone Verdi che piace sempre di più al Torino:

"Le trattative, dunque, sono tante. E d’un certo spessore. L’uomo che serve a Mazzarri è Simone Verdi. Il tecnico cerca un giocatore che sappia ottimizzare l’ultimo passaggio e che stia vicino a Belotti e, magari, a Iago Falque. E’ il profilo giusto, il napoletano. De Laurentiis, però, non si schioda dalla richiesta iniziale che è di 25 milioni più il 30% di un’eventuale futura vendita. Condizioni pesanti e per certi versi inacettabili. Il Toro è arrivato ad offrire 20 milioni compresi i bonus che non sono pochi considerando che nell’ultima stagione il giocatore con Ancelottii non ha entusiasmato. Magari può arrivare verso la fine del mercato, la tattica dell’attesa può portare sconti. Ma non saldi. I contatti tra le due parti continuano. Ora tra Bava e Giuntoli (i due ds)"