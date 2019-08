Verdi-Torino, Sportitalia: l'arrivo in azzurro di Lozano darà il via libera per questa operazione, affare in prestito con obbligo di riscatto

Mercato Napoli - L'incontro di oggi tra la SSC Napoli e Mino Raiola pare abbia avuto risvolti positivi e questa operazione, nel momento in cui dovesse andare in porto in maniera ufficiale, potrebbe avere dei riflessi anche su quelle che sono alcune operazioni in uscita. Un esempio, in tal senso, è rappresentato dalla situazione di Simone Verdi.

Verdi Torino

Il fantasista ex Bologna, infatti, tra i migliori nel pre campionato degli azzurri, è con le valige pronte e l'arrivo del messicano all'ombra del Vesuvio, secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, giornalista di Sportitalia, sul proprio portale, lo libererà per il Torino. Si tratterà di una operazione in prestito con obbligo di riscatto, che il Napoli vorrebbe fissare ad una cifra leggermente superiore a 20 milioni di euro.